BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Ausbildungsplatzumlage:

"Seit Jahren schon gibt es Stimmen aus der Politik, die von der Wirtschaft mehr Engagement in Sachen Ausbildung fordern. Es gebe zu wenig Betriebe, die sich an der Ausbildung beteiligen und daher nicht ausreichend Stellen. Zudem seien die Betriebe bei der Auswahl der Bewerber zu anspruchsvoll. Damit mehr Betriebe ausbilden, soll nun finanzieller Druck helfen. Arbeitssenatorin Katja Kipping (Linke) plant eine Ausbildungsplatzumlage. Wer nicht ausbildet, soll zahlen. Der Zorn der Wirtschaft ist Kipping damit sicher. Und das zu Recht. Unklar ist, wie genau eine solche Umlage helfen soll. Verständlich, dass sich die Wirtschaft gegen diese zusätzliche Belastung wehrt. Was nun helfen würde, wäre eine konzertierte Aktion, um die Probleme anzugehen. Ein Konfrontationskurs wie mit einer Ausbildungsplatzumlage hingegen nicht."/yyzz/DP/he