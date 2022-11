Wissenschaftsminister beraten über Verbesserung von Lehre an Unis

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Wissenschaftsministerinnen und -minister von Bund und Ländern treffen sich am Freitag (10.00 Uhr) in München, um unter anderem über die Verbesserungen von Forschung und Lehre an Deutschlands Universitäten zu beraten. Dem Vernehmen nach soll es unter anderem um das Finanzvolumen gehen, das Bund und Länder gemeinsam etwa für den Zukunftsvertrag "Studium und Lehre stärken", zur Verfügung stellen.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer