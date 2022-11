LONDON (dpa-AFX) - Der neue britische Premierminister Rishi Sunak hätte König Charles wohl zur UN-Klimakonferenz COP27 nach Ägypten reisen lassen. Das deutete eine Sprecherin des Londoner Regierungssitzes in der Downing Street am Donnerstag an. Der britische Monarch handelt stets im Einvernehmen mit der britischen Regierung.

Charles, der sich seit vielen Jahren für den Klimaschutz einsetzt, hatte seine Teilnahme an dem Gipfel in Ägypten in diesem Monat auf Anraten von Sunaks Vorgängerin Liz Truss abgesagt. Truss hatte anders als der frühere Premierminister Boris Johnson das Thema Klima- und Umweltschutz von ihrer Agenda gestrichen.