Spey Resources Corp. nimmt José Gustavo de Castro Alem in sein Advisory Board auf

Vancouver, British Columbia, 2. November 2022 -- Spey Resources Corp. (CSE: SPEY) (OTC: SPEYF) (FWB: 2JS) („Spey” oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass José Gustavo de Castro Alem in das Advisory Board des Unternehmens aufgenommen wurde. José ist eine Führungskraft des Bergbausektors und ein Chemieingenieur mit umfassenden Kenntnissen und Erfahrungen im Bereich internationaler und argentinischer Bergbaubetriebe sowie im Projekt- und kommerziellen Management. José ist auf Verfahrenstechnik, Bergbau, Ressourcenmanagement und betriebliche Abläufe spezialisiert.

José war in bedeutenden operativen und leitenden Positionen in Bergbauunternehmen in Argentinien und Chile tätig und in den 1990er-Jahren als Lithium Carbonate and Ponds Superintendent (Superintendent für Lithiumkarbonat und Bergeteiche) an der Konstruktion, dem Bau und der Inbetriebnahme der Anlagen von FMC Corporation (heute Livent Corp. (NYSE: LTHM)) beteiligt. Im Jahr 2009 war José der argentinische Country Manager für Orocobre Ltd. (ASX: AKE), wo er für die Bereiche Machbarkeit, Konstruktion, Bau und Inbetriebnahme des Lithiumsoleprojekts im argentinischen Lithium-Dreieck verantwortlich war.

José ist eine Führungskraft des Bergbausektors mit Geschäftsgespür und erreichte kontinuierliche Nachhaltigkeit durch fokussierte strategische Arbeitsprozesse, Personalbesetzung und Geschäftspraktiken. Er kennt sich sehr gut mit verschiedenen Projekttypen, Betriebsabläufen, Betriebsanlauf und wirtschaftlicher Rentabilität aus und legt dabei den Fokus auf Nachhaltigkeit. Ähnlich wie Phil Thomas, der CEO des Unternehmens, verfügt er über umfangreiche Erfahrung mit Auftragnehmern, Gewerkschaften, lokalen Gemeinschaften und staatlichen Behörden sowie mit den technischen Aspekten des Geschäfts. José bringt solide Erfahrungen im Risikomanagement und Finanzbereich mit und kann nachweisliche Erfolge in Südamerika vorweisen.

Phil Thomas, der CEO des Unternehmens, merkte dazu an: „José und ich haben uns bei meiner letzten Reise nach Argentinien kennengelernt und unsere Erfahrungen und Kenntnisse abgeglichen; dabei haben wir erkannt, welchen enormen taktischen und strategischen Beitrag wir leisten können. Wir freuen uns außerordentlich, dass José uns als Mitglied unseres Teams beraten wird. Meine mehr als 20 Jahre Erfahrung von der geologischen Exploration bis hin zur Produktion in Argentinien und die mehr als 20 Jahre Erfahrung von José sorgen zusammen für ein starkes Team, sodass wir unsere argentinischen Projekte weiter voranbringen können.“