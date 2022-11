In dem Verlust von 40 Mrd. Euro seien Kosten für Gas-Ersatzmengen von zehn Mrd. Euro enthalten, teilte Uniper mit. Daneben schlugen erwartete künftige Verluste aus Bewertungseffekten in Höhe von 31 Mrd. Euro zu Buche. Die Düsseldorfer hatten bereits in der vergangenen Woche einige vorläufige Zahlen vorgelegt und vor weiteren Belastungen in zweistelliger Milliardenhöhe gewarnt.

Von der staatlichen KFW Bank hat der Konzern nach eigenen Angaben Kreditlinien in Höhe von 18 Mrd. Euro erhalten. Bis Ende Oktober seien rund 14 Mrd. Euro davon genutzt worden. Mit dem jetzigen Rekordverlust überholt Uniper die Deutsche Telekom, die 2002 einen Verlust von rund 25 Mrd. Euro schrieb. Der Energiekonzern E.ON verbuchte 2016 einen Fehlbetrag von 16 Mrd. Euro.

Grund für die tief roten Zahlen in den ersten neuen Monaten von Deutschlands größtem Gashändler ist die bisherige Abhängigkeit von günstigem Gas aus Russland. Der Konzern und sein Vorläufer Ruhrgas hatten dort über Jahrzehnte eingekauft. Nach dem Stopp der russischen Lieferungen muss Uniper das Gas am Markt einkaufen, wo die Preise explodiert sind. Die täglichen Verluste bei der Ersatzbeschaffung gingen inzwischen zwar fast gegen Null, hatten aber zeitweise bei über 100 Mio. Euro gelegen. Jetzt muss sich der Konzern neu aufstellen. Der Bund wird als Retter in der Not neuer Eigentümer.

Nach immer neuen Löchern will der Staat 99 Prozent der Uniper-Anteile erwerben. Hierzu dient eine Kapitalerhöhung bei Uniper von acht Mrd. Euro zu 1,70 Euro je Aktie. Zum gleichen Preis je Aktie übernimmt der Bund die Anteile des finnischen Mutterkonzerns Fortum. Einige Details müssen noch vom Bund mit Uniper und Fortum geklärt werden.

Uniper-Aktie ohne Impulse

Die Aktie von Uniper ist in diesem Jahr um mehr als 90 Prozent abgestürzt und notiert bei knapp 3 Euro. Die jüngste Tendenz war seitwärts, allerdings vermochte auch der MACD (Momentum) keine Impulse geben.