Kissigs Portfoliocheck: Netflix kann jetzt sogar Value Investor Tom Russo begeistern

Disclaimer: Habe Alphabet, Apple, Berkshire Hathaway, Mondelez auf meiner Beobachtungsliste und/oder in meinem Depot/Wiki.

Tom Russo ist fast immer voll investiert und als Anhänger dessetzt auf einige wenigemit breitem("Moat"). Dabei investiert er bevorzugt in Unternehmen, die die Gelüste und Begierden der Menschen befriedigen. Denn auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sind die Menschen nur ungern bereit, ihre liebgewonnen Laster und Gewohnheiten zu zügeln und in machen Bereichen auch gar nicht in der Lage dazu. Windeln für die Kinder, Zigaretten, Alkohol da kann man sich schwer einschränken. Und dann setzt Tom Russo stark auf Luxusanbieter, denn der weltweit zunehmende Wohlstand und der aufstrebende Mittelstand in China, Indien aber auch in Afrika hat ein großes und steigendes Verlangen nach Statusobjekten und erlesenen Getränken.Auch imließ es Tom Russo gewohnt ruhig angehen. Obwohl er nicht völlig untätig blieb, liegt seine Turnoverrate mit unter 2 % weiterhin auf niedrigstem Niveau und in seinem 85 Werte umfassenden Portfolio gab es nur zwei Neuaufnahmen. Zwischen April und Juni folgte sein Depotwert allerdings dem breiten Markt und sank um 14 % von 10,4 auf 8,9 Mrd. USD. Mit 39,8 % nehmen defensive Konsumwerte dem entsprechend den größten Anteil in Russos fokussiertem Depot ein. Ihnen folgen weiterhin Finanzwerte mit 31,3 % und Kommunikationswerte mit 13,6 %, bevor sich Industriewerte mit 9,1 % und Basismaterialien mit 3,7 % Gewichtung anschließen. Seine drei größten Positionen bringen es zusammen auf einen Depotanteil von 39 % und die fünf größten auf 56 %. Sofern man beide Aktiengattungen von Berkshire Hathaway berücksichtigt, wären es sogar über 61 %.Und Warren Buffettsbleibt auch weiterhin die mit Abstand größte Depotposition von Tom Russo. Beide Aktiengattungen zusammen bringen es auf ein Gewicht von 17,9 %. Funfact am Rande:gehört zwar nicht direkt zu Russos Depot, aber da die UA-Aktien bei Berkshire Hathaway rund 40 % der Vermögenswerte ausmachen und Apple davon wiederum rund 40 %, macht Apple durchgerechnet indirekt knapp 3 % seines Depots aus. Auf dem zweiten Platz rangiert der Schweizer Nahrungsmittelgigant Nestlé mit einer Gewichtung von 11,5 % und es schließt sich der Digital-Payment-Spezialist Mastercard mit 9,6 % an vor Alphabet mit 9,1 % und Philip Morris mit 7,7 %.Russos Verkäufe erfolgten querbeet und jeweils nur in homöopathischen Dosen und die Teilverkäufe dürften weniger einer allgemeinen Marktskepsis geschuldet gewesen sein, sondern akutem Geldbedarf. Denn Tom Russo stockte er seine Position bei Ashtead Group PLC um 42 % und bei Alphabet um 6 % auf und kaufte sich beim Süßwaren- und Kekshersteller Mondelez frisch ein und auch beim Streamingking[WKN: 552484], wo ers Spuren folgt...