First Hydrogen ist ermutigt durch Mini-Budget-Ankündigung

Vancouver, B.C., 4. November 2022 - Vancouver, British Columbia - First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) begrüßt die Herbstankündigung der kanadischen Finanzministerin Chrystia Freeland zur Wirtschaft, mit dem Inflation Reduction Act („IRA“) der Vereinigten Staaten Schritt zu halten, der Ausgaben in Höhe von 369 Milliarden US-Dollar für Energie und Klimawandel vorsieht.

Die kanadische Regierung beabsichtigt die Einführung von zwei neuen Steuergutschriften zur Förderung von Investitionen. Die erste Vergünstigung ist eine rückzahlbare Steuergutschrift in Höhe von 30 Prozent der Kapitalkosten von Investitionen in saubere Energietechnologien, einschließlich emissionsfreier Industriefahrzeuge. Die zweite Vergünstigung ist eine Steuergutschrift für Investitionen in die Produktion von sauberem Wasserstoff.

Die beiden Demo-Fahrzeuge von First Hydrogen werden ab Januar 2023 für einen Zeitraum von 24 Monaten auf öffentlichen Straßen getestet. In dieser Zeit wird das Unternehmen nach eigener Einschätzung wichtige Daten von Flottenbesitzern sammeln und ein großes Interesse wecken können, das zu zukünftigen Aufträgen führen könnte. Die Transporter werden unter realen Bedingungen bei großen Flottenbetreibern zunächst im Vereinigten Königreich getestet und ermöglichen es dem Unternehmen, sein führendes Design öffentlich zu präsentieren und die Akzeptanz von Brennstoffzellenfahrzeugen bei den Besitzern leichter Nutzfahrzeuge zu beschleunigen, um alternde Dieselflotten zu ersetzen. Insgesamt 14 Flottenbetreiber aus verschiedenen Branchen, darunter Telekommunikation, Versorgungsunternehmen, Infrastruktur, Lieferdienste, Lebensmittelhandel und Gesundheitswesen, haben sich zur Teilnahme an den Tests verpflichtet.

Parallel dazu arbeitet First Hydrogen daran, im Rahmen seines Programms „Hydrogen as a Service“ (HASS) die Erzeugung und den Vertrieb von grünem Wasserstoff zu organisieren, um dem Markt eine ganzheitliche Lösung anzubieten. Angeboten werden soll diese Lösung im Vereinigten Königreich, Europa und Nordamerika. Der Schwerpunkt in Nordamerika wird zunächst auf Kanada mit seinen enormen Ressourcen an erneuerbarer Energie (Wasser-, Solar- und Windenergie) liegen, die zur Produktion von grünem Wasserstoff ohne Kohlenstoffemissionen verwendet werden können. Kanada hat den inländischen Einsatz von Wasserstoff als einen Schlüssel zur Erfüllung seiner Klimaschutzverpflichtungen identifiziert. Am 6. Juli 2022 veröffentlichte die kanadische Regierung ihren Clean Fuel Standard, der darauf abzielt, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und den Einsatz sauberer Technologien und Kraftstoffe zu beschleunigen. Im Anschluss daran wurde die Ankündigung einer Finanzierung für emissionsfreie mittelschwere und schwere Fahrzeuge (das iMHZEV-Programm wird über einen Zeitraum von vier Jahren 547,5 Mio. Dollar bereitstellen) angekündigt. Dieses neue politische Engagement wird dazu beitragen, eine neue Nachfrage nach mit grünem Wasserstoff angetriebenen Nutzfahrzeugen zu schaffen.