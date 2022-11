Der Konzernumsatz von Bertelsmann betrug in der Berichtsperiode 14,4 Mrd. Euro (VJ: 13,1 Mrd. Euro) und legte damit um 10 Prozent zu. Organisch lag das Wachstum bei 5 Prozent. Zu dieser Entwicklung trugen insbesondere die RTL Group mit ihrer Film-Produktionstochter Fremantle, das Musikunternehmen BMG sowie die Dienstleistungsgeschäfte von Arvato bei.



Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagte: "Die Monate Januar bis September 2022 sind für Bertelsmann insgesamt erfreulich verlaufen. Der bisher höchste Konzernumsatz nach neun Monaten eines Jahres stimmt uns zuversichtlich, dass wir für das Gesamtjahr umsatzseitig die Marke von 20 Milliarden Euro erstmals überschreiten werden. Dies zeigt, dass wir mit der Umsetzung unserer Boost-Strategie auf einem guten Weg sind." Im Rahmen dieser Strategie investiert Bertelsmann bis 2025 insgesamt zwischen 5 und 7 Mrd. Euro in das Wachstum seiner Geschäfte.



Highlights aus den Divisionen:



Die RTL Group verzeichnete für ihre Streaming-Dienste RTL+ in Deutschland und Videoland in den Niederlanden 4,8 Millionen zahlende Abonnenten, ein Plus von 41 Prozent gegenüber Ende September 2021. Die Produktionstochter Fremantle legte organisch um 9 Prozent zu und weitete ihr Geschäft zudem mit Zukäufen und Anteilsaufstockungen an bestehenden Geschäften aus.



Die beiden meistverkauften Bücher von Penguin Random House in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 waren "Atomic Habits" von James Clear und "Der Gesang der Flusskrebse" von Delia Owens. Zu den neuen Bestsellern im dritten Quartal gehörten u. a. "Dreamland" von Nicholas Sparks, "The Bullet That Missed" von Richard Osman und "Carrie Soto Is Back" von Taylor Jenkins Reid. Im November werden bei Penguin Random House "Surrender" von Bono und "The Light We Carry" von Michelle Obama erscheinen.