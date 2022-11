JPMORGAN stuft Zalando auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zalando nach Quartalszahlen von 34 auf 31 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Online-Modehändler habe die Erwartungen weitgehend erfüllt und den Ausblick bestätigt, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Umsatzziel beinhalte allerdings einen Anstieg im Schlussquartal, während die branchenweit hohen Lagerbestände Risiken für die Bruttomargen beinhalteten, welche möglicherweise 2023 anhielten. Johanan senkte daher ihre Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) des kommenden Jahres um zwölf Prozent./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2022 / 22:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2022 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zalando Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 24,47EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Georgina Johanan

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 34

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m