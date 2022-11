Die Kees Finanzberater GmbH expandiert weiter und bezieht zum 01. November einen neuen Standort in Braunschweig (FOTO)

Braunschweig (ots) - Die Kees Finanzberater GmbH & Co. KG, eine

Versicherungsagentur für die Berufsgruppe der Polizei, Feuerwehr und

Rettungsdienste, ist stark gewachsen, sodass zum ersten November der Umzug an

einen neuen, größeren Standort ansteht, wie die Geschäftsführer Enis Eisfeld und

Kolja Schneider mitteilten. Das neue Büro befindet sich in einem historischen

Gebäude in Braunschweig, in dem ehemals die Braunschweiger Zeitung ansässig war

und bietet Platz für mehrere neue Mitarbeiter.



Die Geschäftsführer Enis Eisfeld und Kolja Schneider: "Mit blaulichtversichert

arbeiten wir täglich daran, Pflege- und Rettungsdienstler,

Krankenpflegepersonal, Polizisten, Feuerwehrleute, aber auch Soldaten und

Justiz- und Zollbeamte hinsichtlich ihrer Berufs- oder Dienstunfähigkeit,

Haftpflicht und allen weiteren berufsrelevanten Versicherungen optimal

aufzustellen. Aufgrund der hohen Nachfrage und dem gesteigertem Kundeninteresse

sind wir in diesem Jahr stark gewachsen. Da wir auch weiterhin wachsen und

expandieren wollen, ist der Umzug an einen größeren Standort notwendig. Die

neuen Räumlichkeiten bieten außerdem Platz für neue Mitarbeiter."