Koblenz (ots) - Niclas Michels ist der Geschäftsführer der Michelscom GmbH und

Experte auf dem Gebiet des Onlinemarketings. Zusammen mit seinem Team hilft er

Handwerksbetrieben sowie Industrie- und Bauunternehmen dabei, mit digitalem

Marketing auf sich aufmerksam zu machen und im Wettbewerb um die besten

Fachkräfte immer einen Schritt voraus zu sein.



Die Mitarbeitergewinnung wird heute gerade für kleine und mittelständische

Unternehmen aus Handwerk, Bau und Industrie immer wichtiger. Trotz voller

Auftragsbücher hält sich die Freude in Grenzen. Schließlich birgt der

Personalmangel zunehmend Schwierigkeiten. Niclas Michels kennt die Situation am

deutschen Bewerbermarkt genau. "Klassische Maßnahmen zur Mitarbeitergewinnung

funktionieren heute nicht mehr, da die jungen Fachkräfte selten aktiv auf

Jobsuche sind", erklärt der Gründer der Michelscom GmbH.





Stattdessen müsse man heute vor allem online für die potenziellen Kandidatensichtbar werden und bleiben. Dafür arbeitet das junge Team unter GeschäftsführerNiclas Michels mit moderner digitaler Technologie. "Mit unseren Kampagnen insozialen Medien können wir gezielt die wechselwilligen Arbeitnehmer erreichen,die unsere Kunden sich wünschen. Um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden,möchten wir auch unseren eigenen Wachstumskurs fortsetzen und unser Team mitjungen und motivierten Talenten weiter verstärken", berichtet der Gründer derKoblenzer Agentur. Dass das Unternehmen mit seinem Geschäftsmodell erfolgreichist und die Belange seiner Kunden seriös und nachhaltig vertritt, wurde nun auchvon offizieller Seite bestätigt: Der TÜV Süd hat die internen Geschäftsprozesseder Michelscom GmbH bewertet und deren hervorragende Qualität zertifiziert.Warum die Michelscom GmbH zu den Top-Arbeitgebern zähltDas Team rund um Geschäftsführer Niclas Michels ist insgesamt sehr jung,dynamisch und ambitioniert. Neben einer attraktiven Vergütung profitieren dieMitarbeiter damit auch von einer positiven Arbeitsatmosphäre und spannendenProjekten. "Unsere Mitarbeiter haben aktiven Einfluss auf Entscheidungsprozesseund die Möglichkeit, eigenverantwortlich zu arbeiten", so der Geschäftsführer.Auch auf enorme Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten dürfen sichInteressierte freuen. So investiert der Unternehmer nicht nur in interneSchulungen, sondern setzt auch ein Budget von 50.000 Euro ein, um seinenMitarbeitern extern die besten Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichenEntwicklung zu bieten. "Zusätzlich wird bei uns jeder Mitarbeiter mit derneusten Technik vom Apple MacBook, bis hin zum ergonomischen Arbeitsplatzausgestattet", so Niclas Michels. Dies mache modernes Arbeiten zum Erlebnis.