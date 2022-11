XORTX stellt neue Proof-of-Concept-Daten bei der American Society of Nephrology vor

CALGARY, ALBERTA (Kanada), den 3. November 2022 - XORTX Therapeutics Inc. („XORTX“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: XRTX | TSXV: XRTX | FWB: ANU), ein Pharmaunternehmen in der klinischen Spätphase, das sich auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung fortschreitender Nierenerkrankungen konzentriert, freut sich die Präsentation eines Peer-Review geprüften Abstract am 4. November 2022 im Rahmen der Kidney Week - der Jahrestagung der American Society of Nephrology („ASN“) - anzukündigen.

Im Abstract werden neue Entdeckungen im Hinblick auf die polyzystische Nierenerkrankung („PKD“) anhand von zwei Spezies - im Mäuse- und im Rattenmodell - präsentiert und über Originalarbeiten berichtet, welche die schädlichen Folgen chronisch erhöhter Harnsäure auf Struktur und Funktion der Nieren belegen.

Der Abstract mit dem Originaltitel „Raising Serum Uric Acid with a Uricase Inhibitor Worsens PKD in Rat and Mouse Models“ (Erhöhung der Serumharnsäure mit einem Uricase-Hemmer verschlimmert PKD im Ratten- und Mäusemodell) wird während der Session „Genetic Diseases of the Kidneys“ (genetisch bedingte Nierenerkrankungen) von Dr. Charles Edelstein (University of Colorado) und von Dr. Allen Davidoff, CEO von XORTX, vorgestellt.

In dieser Präsentation wird erstmalig berichtet, dass die XRx-008-Formulierung von XORTX, ein Xanthinoxidase-Hemmer, im Nagetiermodell zur polyzystischen Nierenerkrankung die mit hoher zirkulierender Harnsäure verbundene Zunahme der Nierengröße erheblich und signifikant blockieren kann.

Im Abstract werden die Ergebnisse von Studien präsentiert, die von Dr. Charles Edelstein und dem PKD-Forschungsteam an der University of Colorado durchgeführt wurden. Die Ergebnisse dieser Studie an zwei PKD-Modellen zeigen ähnliche Resultate und kommen zu ähnlichen Schlussfolgerungen. Sie bestätigen, dass eine Erhöhung der Harnsäure durch die Stoffwechselhemmung des Enzyms Uricase, welches Harnsäure in Allantoin umwandelt, zu einem erheblichen und statistisch signifikanten Anstieg folgender Parameter führt: