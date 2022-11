BÜDELSDORF (dpa-AFX) - Der Mobilfunkanbieter Freenet wird nach einem guten Quartal für das Gesamtjahr etwas optimistischer. Beim operativen Gewinn und dem freie Mittelzufluss peilt das MDax-Unternehmen nun die obere Hälfte der bekannten Spannen an. Der Erlös soll hingegen wie bereits bekannt auf dem Vorjahresniveau stagnieren. Analysten sahen in der Präzisierung keine Überraschung. Und auch von Anlegern gab es kein Lob: Die Freenet-Aktie verlor am Freitagvormittag rund zwei Prozent an Wert. Seit dem Jahreswechsel summiert sich der Kursrückgang damit auf rund 16 Prozent.

Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte 2022 in die obere Hälfte der angestrebten Bandbreite von 470 bis 480 Millionen Euro erreichen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstagabend nach Börsenschluss in Büdelsdorf mit. Im Sommer hatte Freenet die Spanne an beiden Enden leicht angehoben. Auch der freie Mittelzufluss soll nun in der oberen Hälfte der unveränderten Spanne von 230 bis 250 Millionen Euro liegen.