In diesen Städten rechnet sich die Investition in eine Eigentumswohnung schneller (FOTO)

Berlin (ots) - Eine aktuelle Auswertung von 71 Städten von ImmoScout24 und dem

Institut für Wirtschaft Köln zeigt auf, wie schnell sich das investierte Kapital

bei Eigentumswohnungen in deutschen Städten rechnet



- Eigentum in Magdeburg, Chemnitz, Oberhausen und Gelsenkirchen ist mit einer

Amortisationsdauer unter 26 Jahren am schnellsten abbezahlt.

- In Regensburg, Düsseldorf, Augsburg und München dauert es knapp 40 Jahre

- Deutschlandweit beträgt die durchschnittliche Amortisationsdauer 31,5 Jahre.

- Alle deutschen Metropolen verzeichnen überdurchschnittlich lange Zeiträume und

liegen im hinteren Drittel der Auswertung.