So schloss der Hang Seng-Index um 5,36 Prozent höher bei 16 161,14 Punkten und verzeichnet damit den größten Wochenanstieg seit 2011. Der Hang Seng Tech-Index stieg um 7,54 Prozent an. Der Hang Seng China Enterprises Index gewann um bis zu 8,8 Prozent hinzu.

Chinesische Aktien stiegen in der letzten Handelssitzung der Woche stark an. Anzeichen auf eine doppelte Entspannung – sowohl bei der Zero-Covid-Politik als auch bei den Beziehungen zwischen den USA und China – beflügeln die Märkte.

Auf dem chinesischen Festland schloss der Shanghai Composite Index mit einem Plus von 2,43 Prozent bei 3.070,80 Punkten und verzeichnete damit den größten prozentualen Wochenanstieg seit zwei Jahren. Der Shenzhen Component stieg um 3,20 Prozent auf 11.187,43 Punkte.

Bloomberg berichtete, dass die ersten US-Inspektionen von Prüfungsunterlagen bei in den USA börsennotierten chinesischen Unternehmen – ein langjähriger Punkt regulatorischer Spannungen und Risiken – vorzeitig abgeschlossen wurden, was die Hoffnung weckte, dass die US-Beamten zufrieden waren.

Beiträge in den sozialen Medien, die auf eine Lockerung der Covid-Vorschriften im März hinweisen, haben ebenfalls die ganze Woche über für Optimismus gesorgt und schienen am Freitag neuen Schwung zu bekommen.

Die Kursgewinne waren breit gestreut und trotzten der durch die Fed ausgelösten gedrückten Stimmung an den globalen Märkten. Technologiewerte führten die Rallye an. Die Titel der Online-Giganten Alibaba und JD.com stiegen jeweils um mehr als zehn Prozent.

Stefanie Holtze-Jen, CIO Asien-Pazifik der Deutschen Bank, sagte gegenüber CNBC, dass die Lockerungen immer noch unbestätigt seien, es sei aber "aufregend zu sehen, dass diese Gerüchte aufkommen". Und weiter: "Der Markt scheint zu denken, wenn es Rauch gibt, muss es auch Feuer geben."

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

