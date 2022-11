Berlin (ots) - Ab dem 06. November findet die Weltklimakonferenz COP27 im

ägyptischen Sharm el-Sheikh statt. Die Erwartungen sind hoch, besonders

angesichts der diesjährigen G7-Präsidentschaft Deutschlands. Unter dem Motto

"Gemeinsam für eine gerechte, ambitionierte Umsetzung JETZT" werden insbesondere

die Energiekrise und damit verbunden die Klima- und Energiegerechtigkeit eine

wichtige Rolle spielen.



Hierzu erklärt ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel: "Das hohe Engagement für

den Klimaschutz an jedem Flughafenstandort leistet einen signifikanten Beitrag,

damit die Luftverkehrsbranche die ökologischen Vorgaben unter schwierigsten

ökonomischen Rahmenbedingungen erreichen kann. Für die Transformation zu den

klimaneutralen Flughäfen braucht es Investitionen, die finanziert werden müssen.

Wer viel fordert, muss auch fördern."





Vor diesem Hintergrund formuliert die ADV klare Forderungen fürUnterstützungsmaßnahmen an die Politik:- Innovative Konzepte zur Dekarbonisierung entschlossen fördern: AlternativenKraftstoffen und elektrischen Antrieben im Flugverkehr zum Durchbruchverhelfen. An fünf Flughafenstandorten werden nachhaltige Kraftstoffe bereitsvertankt. An 12 Standorten ist der Einsatz von nachhaltigem Kraftstoff inPlanung. Den Einsatz von grünem Wasserstoff als emissionsfreien Energieträgerin der Luftfahrt aktiv fördern.- Unterstützung des ökologischen Umbaus der Flughäfen ("Grüne Investitionen")durch öffentliche Mittel, beispielsweise durch die Förderung von erneuerbarenEnergien und Elektromobilität.- Intermodalität durch eine verbesserte Schienenanbindung der Flughäfen stärken:Nur vier Flughäfen in Deutschland sind bislang ans ICE-Netz und fünf an dasFernverkehrsnetz angeschlossen.Die Emissionsminderung an den deutschen Flughäfen geht kontinuierlich voran"In Zahlen heißt das, dass die Flughäfen von 2010 bis 2021 bereits ihreCO2-Emissionen um 35 Prozent verringert haben. Mit den Klimaschutz-Initiativenbeteiligen sich die Flughäfen aktiv an der Erreichung der nationalen undinternationalen Klimaziele", so der ADV-Hauptgeschäftsführer. Trotz derwirtschaftlich sehr schwierigen Situation investieren die Airports weiter in denökologischen Umbau und haben ihr Ziel "CO2-neutraler Flughafenbetrieb" um fünfJahre auf 2045 vorgezogen. Der wichtigste Meilenstein auf diesem Weg: 65 ProzentCO2-Einsparung bis zum Jahr 2030.