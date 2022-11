Kinder Joy of moving ist ein internationales Projekt der Ferrero-Gruppe im Rahmen der sozialen Unternehmensverantwortung. Bis dato hat das Projekt „Kinder Joy of moving" 2,6 Millionen Kinder und ihre Familien in 28 Ländern auf der ganzen Welt dazu inspiriert, sich körperlich zu betätigen, Spaß an der Bewegung zu haben und Lebenskompetenzen auf eine ansprechende und spielerische Art und Weise zu entwickeln. Im Mittelpunkt des Projekts steht die feste Überzeugung, dass eine positive Einstellung zur körperlichen Bewegung die Kinder von heute zu besseren Erwachsenen von morgen macht.

MANACOR, Spanien, 4. November 2022 /PRNewswire/ -- Die 6. Ausgabe des Internationalen Master der Kinder Joy of moving Tennis Trophy ist gestern zu Ende gegangen. Die letzten Runden fanden vom 31. Oktober bis zum 3. November am exklusiven Standort in der Rafa Nadal Academy in Manacor, Spanien, statt.

INTERNATIONAL MASTER DER KINDER JOY OF MOVING TENNIS TROPHY 2022 IN DER RAFA NADAL ACADEMY

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer