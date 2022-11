CHRO of the Year 2022 heißt Frauke von Polier / Die Leser innen des Personalmagazins haben Frauke von Polier, Chief People Officer bei der Viessmann Group, zur "CHRO of the Year 2022" gewählt

Freiburg (ots) - In vielen Unternehmen gewinnen Personalthemen an Bedeutung.

Fachkräftemangel, neue Arbeitsformen und Transformation sind Herausforderungen,

mit denen sich die meisten Unternehmen derzeit beschäftigen. Welche

Personalchefin oder welcher Personalchef macht das derzeit am besten? Das

Personalmagazin, die marktführende Zeitschrift für HR-Fachleute, hat ihre

Leserinnen und Leser aufgerufen, den "CHRO of the Year" zu wählen. Rund 7.900

Leserinnen und Leser des Personalmagazins haben sich am Online-Voting beteiligt-

rund 60 Prozent mehr als im Vorjahr. Zur Wahl standen sechs Personalvorstände -

vier Frauen und zwei Männer aus Konzernen wie Axa, Bayer, Continental,

Thyssenkrupp oder Viessmann. Mit 33 Prozent der Stimmen wurde Frauke von Polier,

Chief People Officer bei der Viessmann Group, zur Siegerin gewählt. Reiner

Straub, Herausgeber des Personalmagazins, und Kai Anderson, Leiter

Transformation bei Mercer und Kooperationspartner des Awards, überreichten den

Preis am Abend des 3. November 2022 in Berlin.



Grenzgängerin zwischen Start-up und Industriekultur