FSC-zertifizierte Waldbesitzer in der Pole-Position

Freiburg (ots) - Förderprogramm "Klimaangepasstes Waldmanagement" des BMELDas Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hat ein neuesFörderprogramm "Klimaangepasstes Waldmanagement" (https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2022/149-wald-klima-paket.html) gestartet. Ziel ist es,Waldbesitzende dabei zu unterstützen, ihre Wälder fit für den Klimawandel zumachen. FSC-zertifizierte Waldbesitzende müssen ihre Bewirtschaftung nurunwesentlich anpassen, um die attraktive Förderung zu erhalten. Vor diesemHintergrund und dem damit verbundenen geringen Mehraufwand für die Prüfung,werden die zuständigen Zertifizierungsorganisationen voraussichtlich keinezusätzlichen Gebühren für Waldbesitzende erheben."FSC-zertifizierte Waldbesitzende haben beim Umbau Richtung klimaresilienteWälder die Nase vorn. Folgerichtig ist es daher, dass ihnen bei der Umsetzungund Prüfung für das neue Förderprogramm "Klimaangepasstes Waldmanagement" kaumZusatzaufwand entstehen wird. Dies ist überaus erfreulich und unterstreicht,dass der FSC-Waldstandard bereits seit Jahren die richtigen Impulse setzt",kommentiert Elmar Seizinger, Leiter Waldbereich bei FSC-Deutschland, das neueFörderprogramm. Er betont: "Bedenkt man, dass eine FSC-Zertifizierung im Privat-und Kommunalwald erfahrungsgemäß zwischen 0,50 und 1,50 Euro pro Hektar und Jahrkostet, aber andere Zertifizierungssysteme der Forstwirtschaft zusätzlich 3 Europro Hektar und Jahr für die Prüfung der Klimaanpassungskriterien verlangenwerden, wird FSC für weitere Waldbesitzende attraktiv".Kriterien sind inhaltlich sehr nah am FSC-Standard2022 sollen bereits 200 Millionen Euro ausgezahlt werden. Die Fördermittelkönnen bei der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) beantragt werden,sobald die Förderrichtlinie im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde. Damit ist inden nächsten Tagen zu rechnen. Die Förderungen in 2022 fallen noch unter diede-minimis Regelungen, eine Befreiung davon ist für 2023 vorgesehen. Das BMELhat zwölf Kriterien definiert, für die eine Bindefrist von zehn bzw. 20 Jahrengilt. In diesem Zeitraum werden in Abhängigkeit von Betriebsgröße undVerpflichtungszeitraum bis zu 100 Euro pro Hektar und Jahr ausgezahlt.Inhaltlich sind die zwölf Kriterien sehr nahe am Deutschen FSC-Standardformuliert, "ein weiterer Vorteil für FSC-zertifizierte Waldbesitzende, die ihreWaldwirtschaft nur wenig anpassen müssen", so der FSC-Waldbereichsleiter.Bestätigung im Rahmen der jährlichen Kontrollen möglichDie Mittelauszahlung soll unmittelbar nach Eingang und Prüfung des Antragserfolgen. Die Bestätigung der Einhaltung der Kriterien hat innerhalb von zwölf