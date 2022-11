PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat im dritten Quartal trotz eines Gewinnrückgangs besser abgeschnitten als gedacht. Zwar fiel der Überschuss im Jahresvergleich um sechs Prozent auf 1,5 Milliarden Euro, wie das Institut am Freitag in Paris mitteilte. Analysten hatten im Schnitt jedoch nur mit etwa einer Milliarde gerechnet. So zehrten Kosten für den laufenden Konzernumbau und höhere Rückstellungen für gefährdete Kredite am Ergebnis. Doch die gestiegenen Zinsen und ein überraschend starker Wertpapierhandel federten die Belastungen ab. An der Börse kamen die Nachrichten sehr gut an.

Die SocGen-Aktie gewann am Vormittag in Paris mehr als sieben Prozent an Wert und war damit klarer Spitzenreiter im französischen Leitindex Cac 40 . Allerdings wird das Papier immer noch rund 16 Prozent billiger gehandelt als zum Jahreswechsel.