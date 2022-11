Software AG und Persistent kündigen Partnerschaft zur Bereitstellung innovativer Branchenlösungen für das vernetzte Unternehmen an

Start des Professional Services Center of Excellence zur Beschleunigung der Wertschöpfung

Unternehmen sehen sich zunehmend mit dem Zwang konfrontiert, außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu schaffen, indem sie Anwendungen und Daten integrieren, die vor Ort, in der Cloud und über hybride Plattformen bereitgestellt werden. Eine fundierte Entscheidungsfindung erfordert den Zugang zu Unternehmensdaten und Drittanbieterdaten. Darüber hinaus steigt die Nachfrage nach automatisierten, produktiven und intelligenten Anwendungen und Prozessen.

Als führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung hat sich Persistent auf die Entwicklung maßgeschneiderter Branchenlösungen spezialisiert, die in Zusammenarbeit mit einem umfangreichen Partner-Ökosystem bereitgestellt werden. In Kombination mit der Mission der Software AG, digitale Produkte zu liefern, die eine vernetzte Welt vereinfachen, wird diese neue Partnerschaft Kunden in die Lage versetzen, diese Herausforderungen zu meistern sowie Prozesse zu verbessern, Kosten besser zu verwalten und die Produktivität ihrer Mitarbeiter zu steigern.

Persistent und die Software AG werden bei gemeinsamen Markteinführungsaktivitäten zusammenarbeiten, darunter die Entwicklung von Branchenlösungen und Akzeleratoren für die Bereiche Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen sowie Telekommunikation. Das neu geschaffene Professional Services Center of Excellence, das sich auf eine große Anzahl von Technikern stützen wird, die von Persistent ausgebildet werden, wird die Domäne und die technische Stärke mitbringen, die für die Bereitstellung dieser Lösungen für die Geschäftsanforderungen der Kunden erforderlich sind.