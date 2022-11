CUSTOMCELLS veröffentlicht Zukunftsthesen für Deutschlands Batterieindustrie (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Itzehoe (ots) - Die Batterieindustrie in Deutschland steht vor einerKonsolidierungswelle. Das ist eine von zehn Thesen, die CUSTOMCELLS(https://www.customcells.de/) zur Zukunft der Branche heute veröffentlicht hat -und verrät zugleich, welche Hersteller am Ende die Nase vorn haben werden. Mitdem aktuellen Beitrag zu seiner internationalen Technologie-Publikation "Masterof Batteries" (https://medium.com/master-of-batteries/all-about-batteries-ten-theses-for-the-industrys-future-a633d64b797) nutzt eines der führenden Unternehmenin der Entwicklung und Serienfertigung spezieller Lithium-Ionen-Batteriezellenseine tiefe Marktexpertise und skizziert unter anderem die mittel- undlangfristige Entwicklung der Batterieindustrie in Deutschland, künstlicheIntelligenz und Cloud Computing in der Produktion und warum das elektrischeFliegen die nächste große Transformation der Mobilität einleitet. Die Thesensollen einen Dialog in der Branche und darüber hinaus anstoßen."CUSTOMCELLS feiert in diesem Jahr seinen zehnten Geburtstag. Andere nutzendiese Gelegenheit, um zurückzuschauen - wir blicken hingegen voraus. Für unssteht außer Frage, dass sich die Batterieindustrie zu einer der zentralenSchlüsselindustrien in Deutschland entwickelt. Gleichzeitig sehen wir, dassKunden, Partner und auch die Öffentlichkeit nach Orientierung auf dem Weg dahinsuchen. Mit unseren zehn Thesen wollen wir genau da Hilfestellung leisten - undzum gemeinsamen Dialog aufrufen", sagt Dr. Dirk Abendroth, CEO der CUSTOMCELLSHolding.In ihren Zukunftsthesen erklären die Spezialistinnen und Spezialisten vonCUSTOMCELLS unter anderem, warum Batterien in klassischen Gehäusen schon bald zueinem Auslaufmodell werden könnten, wieso Flugtaxis und Drohnen einen wichtigenBeitrag zu einer nachhaltigen Verkehrswende leisten werden und welche Rolle dieFeststoff-Batterie künftig spielen wird.Hoher Bedarf an Expertise für künstliche IntelligenzErheblich steigen dürfte in der Branche den Thesen zufolge der Bedarf anKI-Fachkräften. Grund dafür ist unter anderem ein Trend, der sich schon jetztabzeichnet: das Aufkommen und der Einsatz smarter Zelltechnologie, die sich mitkünstlichen neuronalen Netzen koppeln lässt. Um in einem immer härterenWettbewerbsumfeld bestehen zu können, wird der Einsatz von künstlicherIntelligenz (KI) darüber hinaus auch in der Optimierung von Prozessen einezunehmend wichtige Rolle spielen und hier für einen entsprechendenPersonalbedarf sorgen. Bereits im Mai dieses Jahres hatte CUSTOMCELLS dazu