Wealth Management wird für Finanzdienstleister immer attraktiver / Globale Bain-Studie zur Entwicklung der Vermögensverwaltung

München/Wien/Zürich (ots) -- Durch den weltweiten Anstieg des liquiden Vermögens auf 229 BillionenUS-Dollar bis zum Ende der Dekade verdoppeln sich die Umsätze im WealthManagement- Veränderte Ansprüche der Generationen Y und Z fordern von Finanzdienstleisternneue Geschäftsmodelle und Angebote- Mehr als die Hälfte des Vermögens liegt 2030 in ESG-konformen Produkten,Digital Assets sowie in Private Equity und Private Debt- Mit der Positionierung als Komplettanbieter, Kundenmagnet oder Nischenplayerkönnen Finanzdienstleister am Wachstum in der Vermögensverwaltung teilhabenGestörte Lieferketten, steigende Energiepreise und eine schwächelnde Konjunkturinfolge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs beeinträchtigen derzeit dieEntwicklung der Vermögen auf der ganzen Welt. Doch mittelfristig dürfte sich ihrWachstum fortsetzen. In der Studie "In a New World: Time for Wealth ManagementFirms to Shift Course" erwartet die internationale Unternehmensberatung Bain &Company bis 2030 einen weltweiten Anstieg der liquiden Vermögen um gut 90Billionen US-Dollar auf dann 229 Billionen US-Dollar. Damit wird das WealthManagement mit seinem hohen Anteil wiederkehrender Erträge und seiner großenKapitaleffizienz für Finanzdienstleister noch attraktiver. Bis zum Ende derDekade werden sich die Umsätze der Bain-Prognose zufolge auf 509 MilliardenUS-Dollar verdoppeln (Abbildung).Ausbau des digitalen Angebots muss forciert werdenDoch die Herausforderungen sind momentan groß. "Finanzdienstleister müssen ihrAngebot, ihren Vertrieb und ihr Geschäftsmodell umgestalten, wollen sie auch inden kommenden Jahren im Wealth Management erfolgreich sein", erklärtBain-Partner Dr. Markus Habbel, der Co-Autor der Studie ist. "Das liegt nichtzuletzt an den veränderten Bedürfnissen der nach 1981 geborenen Generationen Yund Z." Schätzungsweise 250 Millionen von ihnen würden 2030 ein jährlichesEinkommen von mehr als 100.000 US-Dollar haben und damit zur potenziellenKundschaft gehören."Die Generationen Y und Z beschäftigen sich mit dem Thema Kapitalanlage deutlichmehr als ihre Eltern und agieren selbstständiger", stellt Dr. ChristineWeber-Vossen, Associate Partner bei Bain und Co-Autorin der Studie, fest.Finanzdienstleister müssten daher mit Hochdruck ihr digitales Angebot ausbauen."In entscheidenden Situationen ist aber jüngeren Wohlhabenden eine individuellepersönliche Beratung ebenfalls wichtig", so Weber-Vossen. "Entsprechend lassensich in Zukunft auch in der Vermögensverwaltung die Erwartungen der Klientel nurmit einem hybriden Ansatz erfüllen."Rasches Handeln in Wachstumssegmenten tut notBei den Kapitalanlagen bahnen sich ebenfalls weitreichende Veränderungen an. In