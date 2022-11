DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Scout24 auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Resultate seien unerwartet stark ausgefallen, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Zudem habe der Immobilienportal-Betreiber den Jahresausblick angehoben./edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2022 / 06:45 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +2,59 % und einem Kurs von 51,52EUR an der Börse Tradegate.