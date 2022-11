Cloud-Services für Unternehmen Paul Niebler erklärt, warum die Cloud immer wichtiger für moderne Unternehmen wird (FOTO)

Eschborn (ots) - Paul Niebler unterstützt gemeinsam mit seinem Team der Pexon

Consulting GmbH mittelständische Unternehmen und Großkonzerne dabei, ihre

digitalen Kapazitäten zu erweitern. Der Fokus des Angebots liegt auf den

Bereichen Cloud, DevOps und Data - Aspekten der Informationstechnik, deren

Bedeutung ständig wächst.



Schnelle Software-Updates, ständige Verfügbarkeit und ausreichende

Serverkapazitäten werden in nahezu jeder Branche zunehmend wichtiger. Gerade

mittelständische Unternehmen stoßen jedoch schnell an ihre Grenzen, wenn sie

versuchen, zusätzlich zu ihrem eigentlichen Kerngeschäft Firmenserver und auch

das dazugehörige IT-Personal zu unterhalten. "Häufig agieren die Server der

Unternehmen nur langsam und treiben die Innovation kaum voran", weiß Paul

Niebler. "Einzelne Server müssen in diesen Fällen zur Wartung meist mehrere

Stunden abgeschaltet werden. In dieser Zeit sind sämtliche Daten und Dienste

dieses Servers nicht verfügbar. So sollte das nicht sein."