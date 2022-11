DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft 1&1 auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für 1&1 vor den am 10. November erwarteten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Entscheidend für die Aktie sei nach wie vor die Netzstrategie, schrieb Analyst Keval Khiroya in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechne damit, dass der Mobilfunkanbieter auf einem Investorentag im kommenden Jahr weitere Einzelheiten zu diesen Plänen bekanntgeben wird. Seiner Analyse zufolge dürften die jährlichen Einsparungen bei den Großhandelskosten die Kosten für den Netzausbau erst ab 2032 ausgleichen. Daher könnte es sich lohnen, andere renditeschützende Alternativen zu verfolgen, wie etwa eine Konsolidierung./edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2022 / 06:45 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die 1&1 Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 13,83EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Keval Khiroya

Analysiertes Unternehmen: 1&1

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 21

Kursziel alt: 21

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m