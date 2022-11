CREDIT SUISSE stuft Zalando auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Zalando nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Ergebnisse des 3. Quartals zeigten eine gewisse Verbesserung in der operativen Umsetzung mit einer leichten Überschreitung der Ergebniserwartung, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2022 / 21:15 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2022 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zalando Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +2,48 % und einem Kurs von 25,18EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Simon Irwin

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 33

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m