Immer mehr Apotheken bieten pharmazeutische Dienstleistungen an

Berlin (ots) - Viele Apotheken werden in den nächsten Monaten pharmazeutische

Dienstleistungen (pDL) anbieten. Die pDL sind seit Juni 2022 möglich. "Unsere

Dienstleistungen verbessern die Arzneimittelversorgung für Patient*innen", sagt

Gabriele Regina Overwiening, Präsidentin der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher

Apothekerverbände. "Derzeit bieten erste Apotheken die Dienstleistungen an,

viele weitere starten in den nächsten Monaten. Wir gehen davon aus, dass

innerhalb eines Jahres rund drei Viertel aller Apotheken pharmazeutische

Dienstleistungen anbieten werden. Das zeigt eindrucksvoll: Wir übernehmen

Verantwortung für den Erfolg und die Sicherheit von Arzneimitteltherapien. Es

freut mich, dass trotz der vielen anderen Aufgaben so viele Apothekenteams diese

für die Patienten*innen wertvollen Dienste in die Fläche bringen."



An einer Blitzumfrage der ABDA nahmen im September diesen Jahres 2.145

Apothekenleiter*innen aus dem ganzen Bundesgebiet und 965 angestellte

Apotheker*innen teil. Offen ist, wann wie viele pDL abgerechnet werden. Rund die

Hälfte der Apothekenleiter*innen gibt in der Blitzumfrage an, dass in ihrer

Apotheke bereits eine oder mehrere pDL angeboten werden. Jeweils 40 % der

Apotheken bieten laut Eigenauskunft bereits pDL zur Inhalationstechnik und zur

Risikoerfassung bei Bluthochdruck an. Eine Medikationsberatung zur Polypharmazie

gibt es in 32 % der Apotheken. Die Pharmazeutische Betreuung für die

Antitumortherapie bieten 8 %, für Organtransplantierte 6 % der Apotheken an.