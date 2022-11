BARCLAYS stuft ENEL auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Enel nach Zahlen von 8,50 auf 7,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Energieversorger habe in den ersten neun Monaten des Jahres seine Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Jose Ruiz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob allerdings unter Verweis auf die steigenden Zinsen seine Schätzungen für die durchschnittlichen Kreditkosten an, woraus eine Senkung seiner Ergebnisprognosen (EPS) resultierte. Das neue Kursziel begründete er auch mit den höheren Kapitalkosten./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2022 / 18:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2022 / 05:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Enel Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 4,531EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Jose Ruiz

Analysiertes Unternehmen: ENEL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7,00

Kursziel alt: 8,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m