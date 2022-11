Seite 2 ► Seite 1 von 2

Darmstadt (ots) - Anlässlich eines zirkulierenden Entwurfes der EuropäischenKommission für eine Verpackungsverordnung erklärt der Verband derWellpappen-Industrie e.V. (VDW): Bezüglich der Detailvorgaben und derUmsetzbarkeit wirft das Dokument noch einige Fragen auf. Eine pauschaleumweltpolitische Bevorzugung von Mehrweglösungen gegenüber recyclingfähigenVerpackungen aus Wellpappe wäre jedoch in jedem Fall ungerechtfertigt. So zeigteine aktuelle, vom europäischen Verband FEFCO (European Federation of CorrugatedBoard Manufacturers) veröffentlichte Lebenszyklus-Studie erneut, wie sich eineWellpappenverpackung in der ökobilanziellen Betrachtung eines konkretenFallbeispiels gegenüber Mehrweg behaupten kann. Eine ebenfalls kürzlich von derFEFCO herausgegebene Meta-Studie analysiert zudem sogenannte Hotspots derE-Commerce-Logistik - Stationen im Lebenszyklus von Versandverpackungen mitsignifikanten Umwelteffekten - und identifiziert die reale Anzahl derNutzungszyklen von Mehrwegverpackungen als bedeutsamste Stellschraube. Darüberhinaus bewertet die Meta-Studie die Datenlage zur Anzahl der realenNutzungszyklen von Mehrweglösungen als unsicher."Derzeit kursiert ein noch nicht offiziell vorgestellter Entwurf derEuropäischen Kommission für eine Verpackungsverordnung, der äußerstambitionierte Zielvorgaben für den Einsatz von Mehrweg-Transportverpackungenanstrebt. Aktuelle Studienergebnisse zeigen jedoch eindrucksvoll: Eine derartigpauschale Bevorzugung von Mehrweg-Transportverpackungen entbehrt jederGrundlage", erklärt VDW-Geschäftsführer Dr. Oliver Wolfrum. "Bereits 2021 hatder VDW anhand einer Analyse zur Treibhausgasbilanz verschiedenerVersandhandelsverpackungen (https://www.wellpappen-industrie.de/presse/pressemitteilungen/2021-12-02-neue-analyse-zur-treibhausgas-bilanz-von-wellpappen--und-mehrweg-verpackungen-141.html) nachgewiesen: Je nach Fallbeispiel kann auchrecyclingfähige Wellpappe die Nase vorn haben, Mehrweg ist also keineswegs immerdie nachhaltigere Lösung. Die neuen FEFCO-Studien erhärten die Faktenlage undsind somit ein richtungsweisendes Signal für die Politik. Wenn Mehrweglösungenin der Ökobilanzierung konkreter Verpackungsfälle schlechter abschneiden könnenals Wellpappe, gilt es je nach Produkt und Transportanforderungen die optimaleVerpackung zu wählen - und zwar optimal im Sinne des Produktschutzes und imSinne der Nachhaltigkeit. Quotenvorgaben wären hier fehl am Platz", mahnt derVDW-Geschäftsführer.Die neue Lebenszyklus-Analyse zu Transportverpackungen wurde im Auftrag derFEFCO vom Beratungsunternehmen Ramboll gemäß der Standards ISO 14040 and ISO14044 umgesetzt und im Peer-Review-Verfahren geprüft. Die Studie vergleicht