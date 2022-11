BARCLAYS stuft Heidelberg Materials auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Heidelberg Materials nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Baustoffekonzerns sei wie erwartet nur moderat zurückgegangen, was angesichts des Drucks auf die Volumina in Europa eine Erleichterung sei, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Freitag vorliegenden Studie. In Nordamerika sehe die Ergebnisentwicklung aber lustloser als bei der Konkurrenz aus. Der Ergebnisausblick erscheine erwartungsgemäß und die Verschuldung weiter auf einem hohen Niveau./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2022 / 07:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2022 / 07:24 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HeidelbergCement Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +3,49 % und einem Kurs von 48,00EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Nabil Ahmed

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 41

Kursziel alt: 41

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m