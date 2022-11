BENTELER gründet neue Marke HOLON für Zukunftsfeld autonome Mobilität

Ralf Göttel, CEO der BENTELER Gruppe: „Die Mobilität auf der ganzen Welt befindet sich in einem rasanten Wandel. BENTELER ist darauf optimal vorbereitet – 85 Prozent unserer Produkte sind antriebs- und technologieoffen. Parallel zum klassischen Automobilgeschäft versprechen innovative, digital vernetzte und autonome Mobilitätsdienstleistungen in den kommenden Jahren hohes Wachstum. Mit unserer Engineering- und Fertigungsexpertise sind wir prädestiniert, in diesem bislang stark Software-dominierten Feld eine Lücke zu schließen. Durch die Gründung von HOLON, einer selbstständigen rechtlichen Einheit, können wir in diesem dynamischen Markt flexibel auf sich ändernde Kundenanforderungen reagieren. So werden wir Wachstumschancen bestmöglich nutzen."

Marco Kollmeier, Geschäftsführer von HOLON, betont: „Autonome Mover sind essentieller Bestandteil der Mobilität von morgen – emissionsfrei, komfortabel, zuverlässig und vor allem inklusiv. HOLON wird der erste OEM für autonome Mover mit den Standards und dem Skalierungspotenzial, wie wir es aus der Automobilindustrie kennen. Mit unserer Plattformtechnologie, unserer Fahrzeugexpertise und unserem starken Partnernetzwerk ist es unser Ziel, den Personentransport neu zu definieren – sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich."

HOLON – Established Tomorrow

Der Aufbau der neuen Marke ist einzigartig in der gesamten OEM-Landschaft für autonome Mover, unterstreicht Marco Kollmeier. „Dafür verbindet HOLON das Beste aus zwei Welten: Wir kombinieren die Schnelligkeit, die Leidenschaft und den Unternehmergeist eines Start-ups mit der Stärke, den Ressourcen und dem Fachwissen eines renommierten Unternehmens der Automobilbranche. So unterstützen wir unsere Kunden, sichere und umweltfreundliche Mobilitätslösungen zu implementieren, die ihr Geschäft beschleunigen."