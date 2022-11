Der Analyst erwartet ein Kursziel von 23,07 € , was eine Steigerung von +5,10% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Stürmische Zeiten an der Börse, so stürmisch wie lange nicht mehr. Gerade in der zweiten und dritten Reihe lassen sich jedoch Aktien finden, die das Prädikat "sturmfest" verdienen. Eine besondere Perle, die auch noch mit einer interessanten Dividenden-Rendite überzeugt, hat unser Experte Marcel Torney für Sie gefunden. Erfahren Sie hier mehr.

"Die operative Effizienz von Vonovia dürfte sich leicht verbessern, sobald die Deutsche Wohnen vollständig integriert ist und die operativen Synergien in Höhe von 105 Millionen Euro, die bis 2024 angestrebt werden, deutlicher zum Tragen kommen", schreibt Berenberg-Analyst Kai Klose.

Analyst Julian Livingston-Boot von der kanadischen Bank RBC sieht in den Neunmonatszahlen zwar keine wirklichen Neuigkeiten, spricht aber von einer insgesamt soliden Geschäftsentwicklung. Der Ausblick Vonovias für 2023 liege zwar etwas unter seiner Schätzung, aber im Kontext des Aktienkurses sei das nicht wesentlich, fügte er hinzu.

Angesichts steigender Baukosten will der Wohnungsriese bei Neubauten und Investitionen auf die Bremse treten. 2023 sollen rund 850 Millionen Euro investiert werden. Für das laufende Jahr sind hier bis zu 1,5 Milliarden Euro geplant. "Die Entwicklung der Baupreise und Zinsen lässt viele Modernisierungs- und Neubauprojekte zu vertretbaren Konditionen aktuell nicht zu", sagte Unternehmenschef Rolf Buch.

Aktionäre reagierten erleichtert auf die Zahlen. Die Vonovia-Aktie kletterte am Freitag um bis zu vier Prozent auf über 22 Euro.

Doch jetzt sorgt ein solider Quartalsbericht für Auftrieb bei Europas größtem Wohnungskonzern. Für 2022 peilt Vonovia weiter einen Zuwachs des operativen Ergebnisses auf 2 bis 2,1 Milliarden Euro nach 1,67 Milliarden Euro im Vorjahr an. Der Umsatz soll 2023 auf 6,8 Milliarden bis 7,4 Milliarden Euro steigen. Für das laufende Jahr rechnet Vonovia weiter mit Erlösen in Höhe von bis zu 6,4 Milliarden Euro.

Die Vonovia-Aktie gehört am Freitag zu den Gewinnern im DAX. Nach der Kurshalbierung in diesem Jahr sehen viele Analysten inzwischen Licht am Ende des Tunnels.

