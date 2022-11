ADAC Autotest Kia-Elektrofahrzeuge zählen zu den Klassenbesten (FOTO)

Frankfurt (ots) -



- Kia Niro EV zusammen mit Mercedes EQA auf Platz eins in der Kategorie "Untere

Mittelklasse"

- Weiterer Kia-Sieg für den e-Soul* in der "Kleinwagen"-Klasse

- Kia EV6* Dritter in der am stärksten besetzten Kategorie "Mittelklasse"