Leverkusen (ots) - Gero Tober ist der Gründer und Geschäftsführer der GT SalesConsulting GmbH. Ursprünglich aus dem internationalen Börsenumfeld kommend,hilft der ehemalige Vertriebsleiter inzwischen als UnternehmensberaterDienstleistungsunternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als einer MillionEuro beim Entwicklungsprozess, der Vermarktung und beim Verkauf neuer Angebote.Als Experte in Sachen Zielgruppenanalyse und Verkaufspsychologie achtet er dabeivor allem auf eine sinnvolle Positionierung sowie eine gewinnbringendeEtablierung des Angebots am Markt.Entscheidend für den unternehmerischen Erfolg ist vor allem die Zielgruppe.Damit ihre Ansprache gelingt, müssen Unternehmen zunächst die Menschenverstehen, die sich dahinter verbergen. Es gilt, die psychologische Motivationzu identifizieren, die die Zielgruppe leitet. "Dennoch haben Unternehmen, wennes um ihre Zielgruppe geht, oft einen blinden Fleck", weiß Gero Tober, Gründerund Geschäftsführer der GT Sales Consulting GmbH. "Es gelingt ihnen nicht, diepsychologischen Trigger ihrer Zielgruppe festzustellen, was wiederum dazu führt,dass das spätere Marketing nicht richtig greift." Aus diesem Grund hat derExperte für Zielgruppenanalyse, strategische Produktpositionierung undVerkaufspsychologie sich der Aufgabe verschrieben, Kunden aus derDienstleistungsbranche bei der Positionierung, dem Entwicklungsprozess und derEtablierung neuer Angebote zu unterstützen, die ihre Zielgruppe auch wirklicherreichen. Warum das Zielgruppenverständnis die Basis für erfolgreichesMarketing ist, hat Gero Tober im Folgenden verraten.Warum ist das Zielgruppenverständnis für Unternehmen so wichtig?Der Erfolg am Markt ist nur dann gegeben, wenn zwischen einem Angebot und denKunden eine Übereinstimmung herrscht. Damit ein Interessent zum Käufer wird,müssen Unternehmen genau wissen, welche Zielgruppe sie ansprechen möchten. Füreine dezidierte Marketingstrategie ist ein gutes Zielgruppenverständnis also dasA und O. Daher beauftragen viele Unternehmen professionelle Werbeagenturen, dieihnen dabei helfen sollen, Strategie, Konzeption und Zielgruppenverständnisherauszuarbeiten. Doch mit dem hohen zeitlichen und finanziellen Aufwand kommtoft die Ernüchterung: Obwohl das Angebot attraktiv und hochwertig ist, bleibendie erhofften Leads und der erwartete Umsatz aus. Nach und nach wird so dasVertrauen in jegliche Marketingmaßnahmen zerstört.Als ehemaliger Vertriebler kennt Gero Tobler diese Problematik gut. UnzähligeMarketingagenturen musste er im Laufe der Jahre wieder entlassen, weil dieerhofften Erfolge ausblieben. Wie bei allen Vorhaben scheitert es meist an der