Uzin Utz wird am 15. November den Q3-Bericht veröffentlichen. Wir rechnen mit einem schwachen Zahlenwerk, das im operativen Ergebnis aufgrund hoher Rohstoffkosten einen deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorquartal zeigen dürfte. Darüber hinaus zeichnet sich für 2023 u.E. eine erhebliche Eintrübung der Baukonjunktur ab, sodass wir unsere kurz- und mittelfristigen Prognosen angepasst haben.



Starker Preisanstieg für chemische Produkte dürfte Rohertragsmarge belastet haben: Nach Angaben des Verbands der Chemischen Industrie verteuerten sich die Preise für chemische Stoffe in Q2 um 8% qoq bzw. 24% yoy. Grund hierfür sind u.a. die spürbar gestiegenen Gaspreise. So beruhen bspw. bei Uzin Utz' Zulieferer Wacker Chemie rund 49% der ausgelieferten Produkte auf dem Einsatz von Gas im Produktionsprozess (Quelle: Prewave). Wir gehen davon aus, dass die gestiegenen Erzeugerpreise sukzessive in der Wertschöpfungskette weitergegeben werden und somit bei Uzin Utz in Q3 trotz eigener Preisanhebungen ein überproportionaler Materialkostenanstieg zum Vorschein kommt. Nachdem bereits in H1 die Rohertragsmarge auf 53,7% zurückging (-290 BP yoy), rechnen wir für Q3 mit einem weiteren Absinken auf 51,0%, was u.E. zu einer niedrigeren EBIT-Marge von 6,2% (H1: 8,7%) geführt haben dürfte. Die direkten Gaskosten sollten für Uzin Utz als Aufwandsposten mit < 0,1 Mio. Euro (MONe) aber von sehr geringer Bedeutung sein.



Bau erleidet Auftragseinbruch: Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) meldete jüngst für den August ein reales Orderminus von 14% yoy bzw. 6% mom, sodass nach 8M ein Rückgang von 5% yoy zu Buche stand. Im Wohnungsbau ist der Auftragseingang im August sogar um 24% yoy eingebrochen. Für das Gesamtjahr geht der HDB nun davon aus, dass der Umsatz zwar inflationsbedingt nominal um ca. +12% yoy steigen, real aber um 5% yoy sinken wird (zuvor: real -2 bis 0% yoy). Zudem wird befürchtet, dass die öffentliche Hand ihre Bauinvestitionen angesichts hoher Ausgaben für die Kompensation gestiegener Energiekosten drosseln könnte. Damit dürften sich auch die Rahmenbedingungen für Uzin Utz in 2023 zumindest in Deutschland (Umsatzanteil 2021: ca. 36%) wie auch dem übrigen Europa (ca. 48%) deutlich eintrüben, wenngleich der Neubau u.E. nur rund 35% der Erlöse ausmacht und eine stärkere Verschiebung in Richtung der Renovierung bzw. Sanierung den Gegenwind abschwächen sollte. Zudem kommt das Unternehmen als Komplettanbieter für Bodensysteme und Oberflächenveredelungen eher am Ende des Bauzyklus' ins Spiel und laut Vorstand sind schätzungsweise 40% der Objekteure noch bis Ende nächsten Jahres ausgebucht, was gegen ein plötzliches Abreißen des langjährigen Wachstumstrends spricht.



