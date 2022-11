Interim Manager schreiben gemeinsames Fachbuch über Business Transformation

Frankfurt/Zürich (ots) - Gemeinsames Werk von United Interim, der größten

Online-Plattform für Interim Manager im deutschsprachigen Raum, und der

UNO-Denkfabrik Diplomatic Council



"Business Transformation - Interim Manager berichten aus der Praxis"; Autoren:

Eckhart Hilgenstock, Manfred Richter, Michael Gutowski, Falk Janotta, Udo

Fichtner, Rudi Grebner, Stefan Löffler, Susanne Möcks-Carone, Dr. Detlef Weber,

Rainer Simko, Rolf Marcus Schuss, Lothar Hiese, Dr. Bodo Antonic; Herausgeber:

Dr. Harald Schönfeld, Jürgen Becker, ISBN 978-3-98674-009-2





Interim Manager lernen im Laufe ihres Berufslebens so viele Unternehmen und soviele betriebliche Herausforderungen kennen wie keine andere Berufsgruppe. Solautet das Credo der Buchreihe "Von Interim Managern lernen". Im neuen Band"Business Transformation - Interim Manager berichten aus der Praxis" habenInterim Manager ihr über Jahrzehnte hinweg erworbenes geballtes Know-how zuPapier gebracht. Zielgruppe sind Führungskräfte, die nach praxisbezogenerUnterstützung und erprobter Hilfestellung angesichts der aktuellenHerausforderungen suchen, die die Wirtschaft derzeit erlebt. Bei den AutorenEckhart Hilgenstock, Manfred Richter, Michael Gutowski, Falk Janotta, UdoFichtner, Rudi Grebner, Stefan Löffler, Susanne Möcks-Carone, Dr. Detlef Weber,Rainer Simko, Rolf Marcus Schuss, Lothar Hiese und Dr. Bodo Antonic handelt essich durchweg um anerkannte Interim Manager mit langjähriger Erfahrung. Mitdiesem geballten Fachwissen aus der Praxis gilt das Buch als das neueStandardwerk für Business Transformation in Zeiten des Umbruchs.Starker Praxisbezug im FachbuchsegmentDie Herausgeber Dr. Harald Schönfeld und Jürgen Becker sind Geschäftsführer vonUnited Interim, der laut Angaben führenden Online-Plattform für die Vermittlungvon Interim Managern an Unternehmen. Dadurch und durch ihre bald 20-jährigeTätigkeit im Interim-Business kennen die beiden nach eigener Darstellungpraktisch alle renommierten Interim Manager im deutschsprachigen Raum persönlichund tragen dafür Sorge, dass in der neuen Fachbuchreihe nur die Besten derBesten zu Wort kommen. "Mit Interim Managern als Autoren bringen wir einenstarken Praxisbezug in das Fachbuchsegment", sagt Dr. Harald Schönfeld. SeinKollege Jürgen Becker führt aus: "Interim Manager entwickeln und dozieren keineTheorien und geben keine guten Ratschläge, sondern stehen tagtäglich imBetriebsalltag ihren Mann bzw. ihre Frau in Führungsverantwortung. Dadurchkönnen sie Fachbücher mit einem Praxisbezug verfassen wie kaum eine andereAutorengruppe."Die Fachbuchreihe "Von Interim Managern lernen" soll in jeweils eigenen Bändenalle gängigen Branchen und Fachgebiete abdecken. Nach dem 2021 veröffentlichten