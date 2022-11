Wenn Vertriebler kein Geld verdienen Diese 5 Punkte müssen sie beachten, damit der Umsatz endlich stimmt (FOTO)

Erkrath (ots) - Kunden bleiben aus und die Umsätze stagnieren - solche

Warnzeichen darf kein Vertriebler ignorieren. Jedoch ist das häufig der Fall.

Mehr noch: Einige Verkäufer reden sich ihre schlechten Quoten schön. Auch für

die nicht gesetzten Verkaufsziele gibt es ihrer Meinung nach gute Gründe. Eine

solche Vorgehensweise hat oftmals weitreichende Folgen.



"Viele Unternehmen halten dennoch an alten Strukturen fest. So haben sie es ja

schon immer gemacht. Häufig haben sich diese Verfahren aber als ineffizient

etabliert", bestätigt Alessandro Principe. Der erfahrene Vertriebstrainer führt

selbst ein Team mit mehr als 20 Mitarbeitern. Auch im Rahmen seiner

Online-Ausbildung für Vertriebsexperten sorgt Principe für Top-Ergebnisse. In

diesem Ratgeber verrät der Trainer fünf essenzielle Punkte, die Vertriebler für

erfolgreiche Verkaufsgespräche beachten müssen, um ihren Umsatz zu maximieren.