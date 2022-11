UPM eröffnet hochmodernes KWK-Kraftwerk in größter Papierfabrik Europas Flexible Teilnahme am Strommarkt fördert Energiewende (FOTO)

Dörpen (ots) - UPM eröffnet hochmodernes KWK-Kraftwerk in größter Papierfabrik

Europas: Flexible Teilnahme am Strommarkt fördert Energiewende



UPM Nordland Paper hat heute an seinem Standort in Dörpen im Emsland ein neues

KWK-Kraftwerk offiziell in Betrieb genommen. 100 Millionen Euro hat UPM in das

Kraftwerk investiert, das die Papierfabrik mit Wärme und Strom versorgen wird.

Das KWK-Kraftwerk reduziert den CO2-Ausstoß um insgesamt 300.000 Tonnen pro

Jahr. Da es aktiv am Strommarkt teilnehmen wird, stabilisiert es zudem das

Energiesystem und leistet einen Beitrag zur besseren Integration erneuerbarer

Energien.