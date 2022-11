WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat der Lohnanstieg im Oktober überraschend etwas an Dynamik gewonnen. Die durchschnittlichen Stundenlöhne stiegen im Monatsvergleich um 0,4 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Im Vormonat waren die Löhne noch um 0,3 Prozent gestiegen. Volkswirte waren im Schnitt erneut von einem Anstieg in dieser Höhe ausgegangen.

