WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Arbeitslosigkeit in den USA hat im Oktober zugenommen. Die Arbeitslosenquote kletterte von 3,5 auf 3,7 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 3,6 Prozent gerechnet. Nach Angaben des Ministeriums waren im Oktober 6,1 Millionen US-Amerikaner ohne Beschäftigung./jcf/jkr/jha/

