q.beyond hat gestern die Übernahme eines Mehrheitsanteils (51%) an der auf Data Analytics spezialisierten productive-data GmbH verkündet. Hierdurch stärkt das Unternehmen seine Positionierung als ganzheitlicher Digitalisierungspartner für den deutschen Mittelstand.

Target mit umfassender Expertise im Business-Intelligence-Bereich (BI): productive-data fokussiert sich seit knapp 15 Jahren auf die Entwicklung individueller Lösungen in den Bereichen Business-Intelligence und Data-Warehouses für Kunden aus der DACH-Region. Hierbei werden Geschäftsprozesse durch die gezielte Analyse einer bestehenden Datenbasis optimiert, wodurch u.a. Kosten reduziert und zusätzliche Umsatzpotenziale gehoben werden. In der Regel erfolgt die Umsetzung der Kundenprojekte mit Softwareprodukten wie z.B. Tableau, MicroStrategy und MySQL. Dadurch erzielt productive-data zwar kaum vertraglich wiederkehrende Umsätze, verbucht nach Vorstandsangaben dennoch in großer Konstanz Folgeaufträge. Angesichts der bestehenden Projektpipeline steht das Management einer Erlössteigerung in 2023 bereits heute positiv gegenüber. Nichtsdestotrotz scheint eine rezessionsbedingte Schmälerung der Umsatzbasis ab 2024 u.E. nicht völlig ausgeschlossen. Personell setzt productive-data überwiegend auf externe Fachkräfte (ca. 75% der Belegschaft). Dadurch kann effizient auf Nachfrageveränderungen reagiert werden, wobei die flexible GuV-Struktur mit entsprechend höheren Kosten je IT-Fachkraft belastet werden dürfte. Insgesamt werten wir den Einstieg in den Markt für BI-Lösungen jedoch positiv, da aufgrund des häufig unmittelbar messbaren Ergebnisbeitrags der Projekte anzunehmen ist, dass eine vergleichsweise geringe Konjunktursensitivität besteht. Laut Lünendonk stellte der Bereich 2021 bereits das viertwichtigste IT-Investitionsfeld dar.



