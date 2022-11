FAIRFAMILY expandiert und zieht ins EDGE ElbSide, die vermutlich beste Bürofläche in Hamburg auf über 1.800 Quadratmetern (FOTO)

Hamburg (ots) - FAIRFAMILY ist eine Unternehmensberatung für mittelständische

Firmen aus der gesamten Dachregion. Sie unterstützen ihre Kunden dabei,

zugängliche Benefits für ihre Mitarbeiter zu etablieren und mehr Bewusstsein für

Gesundheit im Unternehmen zu schaffen. Aufgrund ihres starken Wachstums steht

nun ein Umzug in ein neues Bürogebäude an, so teilen die Geschäftsführer Felix

Anrich und Randolph Moreno Sommer mit. Der neue Firmensitz befindet sich am

Amerigo-Vespucci-Platz 2 im Elbbrückenquartier in der Hamburger Hafenstadt. Auf

einer Fläche von mehr als 1.800 Quadratmetern bietet das Gebäude EDGE ElbSide

Hamburg Platz für 100 neue Mitarbeiter.



Geschäftsführer Randolph Moreno Sommer: "An unserem neuen Standort können wir

unseren Mitarbeitern ein gepflegtes Büro mit allen Standards in attraktiver

Hamburger Lage bieten. Motivierte Talente erhalten hier die Möglichkeit, den Fuß

in ein aufstrebendes Unternehmen in bester Hamburger Lage zu setzen."