Puma-Chef Gulden verlängert Vertrag nicht - Freundt zum Nachfolger ernannt

Die PUMA Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 46,88EUR an der Börse Tradegate.

Mit Arne Freundt habe man eine anerkannte Führungspersönlichkeit des Unternehmens als Vorstandsvorsitzenden gewonnen, hieß es von der Aufsichtsratsvorsitzenden Héloïse Temple-Boyer. "Er ist der designierte Kandidat und die ideale Wahl, um den sehr erfolgreichen Weg von Puma fortzusetzen und das Momentum des Unternehmens weiter zu beschleunigen." Mit Blick auf Gulden sagte sie, dieser habe Puma zurück in die Erfolgsspur gebracht und sichergestellt, "dass er das Unternehmen in bester Form hinterlässt."

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Bei Puma steht ein Wachwechsel an. Nach neun Jahren an der Spitze wird der amtierende Chef Björn Gulden seinen Ende des Jahres auslaufenden Vertrag nicht verlängern, wie das Unternehmen am Freitag in Herzogenaurach mitteilte. Der Aufsichtsrat habe Vorstandsmitglied Arne Freundt zum Nachfolger bestimmt. Sein zum 1. Januar beginnender Vertrag laufe über vier Jahre. Die Puma-Aktie gab einen Großteil ihrer Gewinne am Nachmittag ab und legte zuletzt noch um gut ein Prozent zu. Adidas-Aktien waren hingegen gefragt. Sie schnellten um rund 14 Prozent nach oben.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer