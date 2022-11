Deutschland und China haben eine engere Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Pandemie vereinbart, erklärte Scholz am Freitag nach Gesprächen mit Staats- und Parteichef Xi Jinping und Ministerpräsident Li Keqiang.

Zur Wirtschaftsdelegation, die in dieser Woche mit Bundeskanzler Olaf Scholz nach China gereist ist, gehört auch Biontech-Chef Ugur Sahin. Eine Reise, die sich offenbar gelohnt hat für den deutschen Impfstoff-Spezialisten. Corminaty, der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer, soll eine Zulassung im Reich der Mitte bekommen - zunächst allerdings nur für in China lebende Ausländer. Bislang ist das Biontech-Präparat in China nicht auf dem Markt.

"Dies kann natürlich nur ein erster Schritt sein", so Scholz. "Ich hoffe, dass der Kreis der Berechtigten bald erweitert werden kann, bis hin zu einer allgemeinen freien Verfügbarkeit des Stoffes." Es sei "auch über die Perspektive einer allgemeinen Zulassung von Biontech in China" gesprochen worden. "Eine engere Kooperation mit der EU-Arzneimittelbehörde EMA würde hier den Weg ebnen. Damit würden wir einen konkreten Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten."

Schätzungen zufolge leben in China derzeit etwa 400.000 Ausländer, auch "Expatriates" genannt. Vor Beginn der Pandemie sollen es 850.000 gewesen sein.

Weitere positive News vor den Quartalszahlen am Montag liefern neue Studiendaten zur Booster-Impfung. Eine Auffrischungsimpfung mit dem an die aktuell vorherrschenden Omikron-Sublinien BA.4/BA.5 angepassten Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer ist nach Unternehmensangaben gegen diese deutlich wirksamer als das ursprüngliche Vakzin, teilten die Vakzin-Hersteller am Freitag mit.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion

