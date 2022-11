HAMBURG - Der scheidende Puma- Chef Björn Gulden soll offenbar zum größeren Lokalrivalen Adidas wechseln. Das berichtet das "Manager Magazin" (MM) am Freitag unter Berufung auf Unternehmenskreise. Gulden würde damit Nachfolger des auf Abruf stehenden Vorstandsvorsitzenden Kasper Rorsted, der bereits vor einiger Zeit sein Ausscheiden angekündigt hat. Puma hat am frühen Nachmittag mitgeteilt, dass Gulden seinen Ende 2022 auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde und Vorstandsmitglied Arne Freundt zum 1. Januar zum neuen Chef ernannt.

HERZOGENAURACH - Bei Puma steht ein Wachwechsel an. Nach neun Jahren an der Spitze wird der amtierende Chef Björn Gulden seinen Ende des Jahres auslaufenden Vertrag nicht verlängern, wie das Unternehmen am Freitag in Herzogenaurach mitteilte. Der Aufsichtsrat habe Vorstandsmitglied Arne Freundt zum Nachfolger bestimmt. Sein zum 1. Januar beginnender Vertrag laufe über vier Jahre. Die Puma-Aktie gab einen Großteil ihrer Gewinne am Nachmittag ab und legte zuletzt noch um gut ein Prozent zu. Adidas-Aktien waren hingegen gefragt. Sie schnellten um rund 14 Prozent nach oben.

ROUNDUP/Hohe Materialkosten und Zinsen: Vonovia will weniger investieren

BOCHUM - Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia will im kommenden Jahr angesichts hoher Zinsen und Baukosten deutlich weniger in Modernisierung und Neubau investieren als bisher. 2023 sollen es nur noch 850 Millionen Euro sein. Bereits im laufenden Jahr will das Unternehmen hier zudem weniger Geld in die Hand nehmen als zuletzt noch avisiert. Für 2022 plant Vonovia nun Investitionen in Höhe von bis zu 1,4 Millionen Euro, wobei etwas mehr Geld in den Neubau fließen soll, wie das Dax-Unternehmen am Freitag in Bochum mitteilte. Inklusive der Instandsetzung will Vonovia im laufenden Jahr rund zwei Milliarden Euro stecken. Die Aktie legte am Vormittag um mehr als vier Prozent zu.

ROUNDUP: Auftragsboom beschert Krones Aufwind - Kursplus nach starkem Quartal

NEUTRAUBLING - Der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller Krones profitiert weiterhin von einer wahren Auftragsflut. Nach einem Rekord im ersten Halbjahr habe die starke Nachfrage auch im dritten Quartal angehalten, teilte das SDax -Unternehmen am Freitag in Neutraubling mit. Der Vorstand um Konzernchef Christoph Klenk hatte deshalb bereits im Oktober das Umsatzziel angehoben und die Ergebnisprognose bekräftigt - zur endgültigen Zahlenvorlage wurden diese Ziele erneut untermauert. Das dritte Quartal fiel erneut etwas stärker aus als am Markt erwartet. An der Börse zeigten sich die Anleger erfreut.