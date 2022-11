Die Kampagne "Claim Your Space" von Wondershare setzt sich für die Stärkung der Stimmen von Frauen ein - erzählen Sie Ihre Geschichte, um zu inspirieren und finanziert zu werden

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - Für jede geteilte Geschichte

spendet Wondershare 5 Dollar an die gemeinnützigen Organisationen Step Up und

Dress for Success, die Frauen aller Altersstufen unterstützen.



Mit großer Begeisterung kündigt Wondershare (https://www.wondershare.de/) den

offiziellen Start der Kampagne "Claim Your Space" an. Das Ziel der Kampagne ist

einfach: Wondershare möchte Frauen feiern, die ihren Raum beanspruchen, und sie

dazu befähigen, ihre inspirierenden Geschichten mit der Welt zu teilen. Um

dieses Ziel zu erreichen, hat sich Wondershare mit dem Step up Women's Network

und Dress for Success zusammengetan, um eine Kampagne ins Leben zu rufen, die

darauf abzielt, Frauen durch finanzielle Unterstützung, Mentorenprogramme und

die Stärkung ihrer Stimmen zu fördern.