Q3-Ergebnisse bestätigen Wachstumstrend - Nynomic als einer der Profiteure von anstehender Cannabis-Legalisierung in Deutschland



Nynomic hat gestern Finanzkennzahlen für das Q3 vorgelegt. Die Ergebnisse deuten dabei auf eine Fortsetzung des Wachstumskurses hin und untermauern das zukünftige Potenzial des Unternehmens. Durch die Legalisierung des Cannabis-Konsums in Deutschland dürften sich für den Spektroskopie-Experten zudem neue Absatzkanäle eröffnen.



Umsatzwachstum auf hohem Niveau fortgesetzt: Nach 9M hat Nynomic einen Umsatz von 83,8 Mio. Euro (+7,0% yoy) ausgewiesen. Mit einem Q3-Erlös von 29,6 Mio. Euro erzielte das Unternehmen dabei wie auch in den Vorquartalen ein Wachstum ggü. dem Vorjahresquartal von 20,3% yoy. Alle Segmente entwickelten sich wie geplant und profitierten fortwährend von Megatrends wie der Digitalisierung und Agrar 4.0. Das Umfeld ist dabei weiterhin von angespannten Lieferketten gekennzeichnet, die bisher aber sehr gut koordiniert werden konnten und signifikante Umsatzverschiebungen somit ausblieben.



Profitabilität nochmals verbessert: Nach 9M erzielte Nynomic ein EBIT von 10,5 Mio. Euro (+8,4% yoy) und verbesserte die Profitabilität leicht um 0,1 PP auf 12,5%. In Q3 erhöhte sich das operative Ergebnis um 20,7% yoy auf 3,5 Mio. Euro und erreichte margenseitig das Vorjahresniveau (EBIT-Marge 11,8%; Vj.: 11,8%). Die gestiegenen Bezugspreise konnten dabei an die Kunden weitergegeben werden, was u.E. die hohe Wettbewerbsqualität des Unternehmens unterstreicht.



Visibilität auf Prognoseerfüllung weiter erhöht: Mit einem Auftragsbestand von 91,6 Mio. Euro zum Q3-Stichtag sollte Nynomic über ausreichend Visibilität zur Erreichung der Umsatzguidance von "mindestens 110 Mio. Euro" verfügen. In Anbetracht des schwierigen Marktumfelds passen wir unsere Prognosen für das laufende und die Folgejahre dennoch leicht an und erwarten für 2022 nunmehr Erlöse von 115 Mio. Euro. Ergebnisseitig sollte die avisierte "weitere EBIT-Margenausweitung im Vergleich zum Vorjahr" gut erreichbar sein. Nach 9M liegt Nynomic mit einer Marge von 12,5% bereits 0,1 PP über dem Niveau aus 2021. Dabei dürfte die Profitabilitätssteigerung allerdings nicht ganz den von uns prognostizierten Umfang erreichen, sodass wir unsere Margenerwartung leicht reduzieren.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 56,00 Euro