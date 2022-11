Mehr als 200 000 Teilnehmer bei Metall-Warnstreiks

FRANKFURT (dpa-AFX) - In der ersten Woche der Warnstreiks in der deutschen Metall- und Elektroindustrie haben mehr als 200 000 Menschen kurzzeitig die Arbeit niedergelegt. Die große Beteiligung zeige, dass man gemeinsam hinter der Forderung nach acht Prozent mehr Geld stehe, erklärte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann. Die Gewerkschaft sei in der Lage, die Gangart zu verschärfen. Allein am Freitag seien mehr als 83 000 Streikende hinzugekommen. Seit der vergangenen Woche habe es Aktionen in mehr als 1000 Betrieben gegeben.

"Die bisher angebotene Sonderzahlung ist keine Grundlage für ernsthafte Verhandlungen. Die Beschäftigten brauchen dauerhafte, ordentliche Entgelterhöhungen", sagte Hofmann laut Mitteilung.