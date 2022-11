Wirtschaft Greenpeace bemängelt Nachhaltigkeits-Beratung der Deutschen Bank

Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Umweltschutzorganisation Greenpeace bemängelt die Qualität der Beratung der Deutschen Bank und ihrer Tochter Postbank zu nachhaltigen Investments. Sie verweist dabei auf Testkäufe in ihrem Auftrag, berichtet der "Spiegel" in seiner aktuellen Ausgabe.



So hätten sich die Berater der Banken nur in einem Drittel der Fälle bei Gesprächsbeginn nach den Nachhaltigkeitsvorlieben ihrer Kunden erkundigt. In etwa jedem vierten Gespräch seien Fonds "ganz ohne Nachhaltigkeitsfokus" angepriesen worden. Häufig sei Anlegern ein Fonds der Konzerntochter "DWS" empfohlen worden, der auch in einen Kohlekraftwerkbetreiber investiert.